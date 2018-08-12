Главы пяти государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Главы государств «Каспийской пятерки» подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА «Новости».

Документ подписали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, и президент Ирана Хасан Роухани.

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Работа над конвенцией велась с 1996 года. Документ предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря остается в общем использовании государств, а дно и недра делятся на участки в соответствии с нормами международного права.

Кроме того, конвенция устанавливает недопустимость нахождения в водах Каспия вооруженных сил нерегиональных государств.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита глав государств «Каспийской пятерки».