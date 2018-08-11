Пушков ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко, пожелавшего увидеть над Ялтой украинский флаг.
«При рейтинге 8% Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более, что эти обещания ни к чему не обязывают. Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства», — написал он в твиттере.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с днем города и снова пожелал, чтобы над Крымом развевался украинский флаг.