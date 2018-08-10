Лавров на встрече с Помпео заявил о неприятии санкций из-за «дела Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео выразил категорическое неприятие российскими властями новых санкций, введенных в связи с расследованием отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве отметили также, что Лавров указал на то, что власти США и Великобритании не смогли предоставить ни одного факта в подкрепление обвинений, которые звучали в адрес России. В ведомстве также сообщили, что стороны обсудили вопросы касающиеся международной повестки, в частности — ситуацию в Сирии, а также некоторые темы, которые поднимались во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите в Хельсинки, который состоялся 16 июля.

В министерстве подчеркнули, что разговор произошел по инициативе США. Стороны договорились поддерживать контакты по представляющим взаимный интерес вопросам.