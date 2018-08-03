Российские дипломаты посетили арестованную в США Бутину

Сотрудники посольства России в США посетили россиянку Марию Бутину, которую задержали в США по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Уже 19 дней она находится тюрьме по надуманным обвинениям. Мария стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Бутиной предоставили возможность совершать телефонные звонки.

При этом связаться с родителями Бутиной пока не удалось.

Ранее адвокат Роберт Нил Дрисколл, который представляет интересы Бутиной, назвал дело своей подзащитной «опасным прецедентом».