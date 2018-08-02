Путин провел оперативное совещание с членами российского Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с с постоянными членами Совета безопасности России в Ново-Огарево. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, на совещании обсуждались международные контакты главы государства с лидерами стран-членов БРИКС и встречи, состоявшиеся на полях саммита в Йоханнесбурге. Также были затронуты актуальные вопросы социально-экономического развития России.

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Отмечается, что перед началом заседания Путин поздравил личный состав и ветеранов российских Воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником.

Как стало известно, в совещании приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с членами Совбеза встречу с президентом США Дональдом Трампом.