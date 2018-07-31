Лукашенко провел первую встречу после слухов об инсульте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел первую рабочую встречу после появления в СМИ сообщений о якобы перенесенном им инсульте.

По сообщению агентства «БелТА», Лукашенко 31 июля принял с докладом председателя минского облисполкома Анатолия Исаченко.

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Белорусский президент в первую очередь поинтересовался ходом уборочной кампании.

«Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба не будут так урожайны, как в прошлом, особенно на юге», — сказал Лукашенко.

Глава государства также выразил надежду на то, что 2018 год будет «кукурузным», позволив собрать миллион тонн кукурузы, восполнив недобор по хлебам.

Ранее сообщалось, что представитель Лукашенко опровергла сообщения о его инсульте.