Лукашенко провел первую встречу после слухов об инсульте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел первую рабочую встречу после появления в СМИ сообщений о якобы перенесенном им инсульте.
По сообщению агентства «БелТА», Лукашенко 31 июля принял с докладом председателя минского облисполкома Анатолия Исаченко.
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Белорусский президент в первую очередь поинтересовался ходом уборочной кампании.
«Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба не будут так урожайны, как в прошлом, особенно на юге», — сказал Лукашенко.
Глава государства также выразил надежду на то, что 2018 год будет «кукурузным», позволив собрать миллион тонн кукурузы, восполнив недобор по хлебам.
Ранее сообщалось, что представитель Лукашенко опровергла сообщения о его инсульте.