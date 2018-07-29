NY Post: предстоящие промежуточные выборы станут самыми дорогими в истории США

Предстоящие промежуточные выборы в США станут самыми дорогими в истории страны, сообщет The New York Post.

По данным издания, на телевизионную рекламу, которая уже вышла в эфир и для которой еще только заказано время, было потрачено около $1 млрд. По меньшей мере $170 млн было потрачено для выпуска в эфир праймериз кандидатов в сенаторы.

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С учетом затрат на персонал, опросы и открытие региональных штабов обе партии потратили не менее $1,6 млрд. Отмечается, что затраты республиканцев были значительно выше, чем у демократов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не допустит вмешательства иностранных государств в предстоящие американские выборы.