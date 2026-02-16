Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Спорт

Российский биатлонист назвал условие, при котором он вернет медаль сочинской Олимпиады

Шипулин: готов отдать медали, чтобы нас перестали унижать нейтральным статусом
РИА Новости

Российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал пост в соцсетях после своего заявления о том, что он не собирается возвращать золотую медаль Сочи-2014, заявив, что вернет все медали, если россйских спортсменов перестанут унижать нейтральным статусом.

«Если для того, чтобы МОК и международные федерации вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали», — заявил Шипулин.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион ответил на отказ Шипулина возвращать медаль ОИ-2014.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!