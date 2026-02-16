Российский биатлонист назвал условие, при котором он вернет медаль сочинской Олимпиады

Российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал пост в соцсетях после своего заявления о том, что он не собирается возвращать золотую медаль Сочи-2014, заявив, что вернет все медали, если россйских спортсменов перестанут унижать нейтральным статусом.

«Если для того, чтобы МОК и международные федерации вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали», — заявил Шипулин.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион ответил на отказ Шипулина возвращать медаль ОИ-2014.