Ученые исследуют жизнь 10 тысяч бабочек с помощью клея для ресниц

Австралийские ученые намерены проследить путь 10 тысяч мотыльков-богонгов, используя клей для ресниц и крошечные бумажные метки размером с конфетти. Насекомых пометят в Австралийских Альпах, а затем будут наблюдать за их миграцией к местам размножения на юго-востоке страны. Об необычном исследовании сообщает The Guardian.

Речь идет о виде Bogong moth — виде ночных бабочек из семейства совок, которые ежегодно преодолевают сотни километров. Несмотря на масштабные перелеты, ученые до сих пор точно не знают, по каким маршрутам движутся отдельные особи и где именно они размножаются. Новый проект должен восполнить эти пробелы.

Инициатива разработана по образцу программы Monarch Watch, которая много лет отслеживает миграцию бабочек-монархов в Северной Америке. В австралийском исследовании участвуют как ученые, так и волонтеры.

Первый этап исследования проходит на горе Косцюшко — насекомых временно охлаждают и обездвиживают углекислым газом, после чего аккуратно приклеивают к крылу пронумерованную метку. По словам зоолога Кейт Амберс из Университета Сиднея, процедура тщательно протестирована, метка не влияет на поведение мотыльков или их способность летать.

Ученые рассчитывают, что из 10 тысяч помеченных особей часть удастся повторно обнаружить по пути следования. Для этого более 50 домов в разных направлениях от горного массива станут своеобразными наблюдательными пунктами: с марта по май там будут включать специальные фонари и фиксировать появление меченых насекомых.

Исследователи надеются, что эксперимент поможет точнее оценить состояние популяции и лучше понять жизненный цикл одного из самых загадочных мигрирующих насекомых Австралии.

