В России для маркетплейсов определят перечень невозвратных товаров

В России на маркетплейсах могут появиться не подлежащие возврату товары: отказаться или вернуть их можно будет только при доставке. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития России.

«От товаров, образующих перечень не подлежащих возврату товаров, отказаться можно в ПВЗ или вернуть сразу курьеру при доставке, но нельзя это будет сделать, если товар получен», — говорится в публикации.

Под данный вид товаров попадают: электроника, парфюмерия и косметика.

Продавец должен иметь право согласовывать возвраты товаров надлежащего качества и удерживать с покупателя расходы на обратную доставку.

Также предлагается ввести категорию товаров, от которых невозможно отказаться при получении в пункте выдачи заказов или у курьера. В нее предлагают включить продукты питания, лекарства и медицинские изделия.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что правительство России предложило использовать биометрию для подтверждения возраста при онлайн-покупках.

Ранее россиян предупредили об опасности упрощенного подтверждения покупок на маркетплейсах.