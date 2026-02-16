Размер шрифта
Суд отменил решение об изъятии почти 300 картин Николая Рериха и его сыновей

Суд вернул владельцу 272 картины Рериха, ранее обращенные в доход государства
РИА Новости

Мосгорсуд отменил решение об обращении 272 картин художника Николая Рериха и его сыновей в доход государства.
Об этом сообщил корреспондент Российскоого агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

«Решение Останкинского суда Москвы о передаче картин в собственность государства <…> отменить», — огласил решение судья.

При этом суд не рассмотрел заявление прокуратуры о признании культурных ценностей бесхозным имуществом.

14 ноября прошлого года Останкинский суд Москвы передал в собственность РФ 272 картины художника Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, находящиеся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока. По решению суда от 2 июля 2025 года картины были признаны бесхозяйственными и переданы в собственность государства.

Позднее стало известно, что Международный центр Рериха не согласился с решением суда и указал в апелляционной жалобе, что именно организация является собственником картин, но не была привлечена к участию в деле в суде первой инстанции.

Ранее в Музее Победы открылась выставка работ художника-фронтовика.
 
