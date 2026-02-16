В Крыму испекут «царь-блин»

В крымском Бахчисарайском парке миниатюр по случаю Масленицы испекут «царь-блин», чей диаметр составит 3,5 метра. Об этом РИА Новости сообщил директор парка Виктор Жиленко.

«Объем большой, муки уйдет мешок, молока — 30 литров, сахарной пудры — ведро. Уверен, что это кулинарное творчество станет настоящей фотозоной, после чего все желающие смогут попробовать этот «царь-блин», — сказал глава парка.

Жиленко добавил, что для изготовления блина будет задействована команда поваров.

16 февраля началась Масленичная неделя — последние семь дней перед Великим постом в православном календаре. В этот период уже запрещено есть мясо, но разрешены молочные продукты, яйца и рыба.

В народной традиции Масленица сопровождается гуляниями, блинами и проводами зимы. Неделя завершается Прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения у родных и близких перед началом Великого поста. Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля.

