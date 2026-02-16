Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиян предупредили о схеме мошенников с «уборкой снега»

Россиян предупредили о мошенничестве с объявлениями по уборке и вывозу снега
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленники предлагают услуги по уборке и вывозу снега, пользуясь аномальными снегопадами и высоким спросом на специализированную технику, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как сообщает Волк, мошенники размещают объявления, предоставляют фальшивые договоры и документы, детально оговаривая дату, время, количество техники и даже ее номерные знаки. После получения предоплаты они исчезают, блокируя аккаунты и телефоны, оставляя жертв без средств – порой на сотни тысяч рублей.

Чтобы избежать обмана, Ирина Волк советует тщательно проверять контрагентов через официальные реестры, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в которых содержится информация обо всех зарегистрированных организациях и предпринимателях. Она также рекомендует лично встречаться с исполнителем для заключения договора, вносить предоплату только после подписания документа и использовать безопасные способы оплаты, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

Ранее МВД предупреждало о признаках мошенничества при поиске работы, таких как отсутствие договора и общение только в мессенджерах.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!