Россиян предупредили о схеме мошенников с «уборкой снега»

Россиян предупредили о мошенничестве с объявлениями по уборке и вывозу снега

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленники предлагают услуги по уборке и вывозу снега, пользуясь аномальными снегопадами и высоким спросом на специализированную технику, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как сообщает Волк, мошенники размещают объявления, предоставляют фальшивые договоры и документы, детально оговаривая дату, время, количество техники и даже ее номерные знаки. После получения предоплаты они исчезают, блокируя аккаунты и телефоны, оставляя жертв без средств – порой на сотни тысяч рублей.

Чтобы избежать обмана, Ирина Волк советует тщательно проверять контрагентов через официальные реестры, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в которых содержится информация обо всех зарегистрированных организациях и предпринимателях. Она также рекомендует лично встречаться с исполнителем для заключения договора, вносить предоплату только после подписания документа и использовать безопасные способы оплаты, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

Ранее МВД предупреждало о признаках мошенничества при поиске работы, таких как отсутствие договора и общение только в мессенджерах.