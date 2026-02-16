На всей территории США разбросаны агенты израильской разведки «Моссад». Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку, передает Clash Report.

»ФБР выявило в Соединенных Штатах 187 агентов «Моссада», о которых правительству США не было объявлено, разбросанных по всей стране с целью кражи наших оборонных секретов», — сказал экс-разведчик.

Кириаку добавил, что он узнавал причину переброски агентов израильской разведки, поскольку США передавали им «99% оборонных секретов». Тогда ему сказали, что Израиль намерен «украсть последний 1%», отметил бывший сотрудник ЦРУ.

В конце января газета The Financial Times сообщила, что Израиль готовится к переговорам с президентом США Дональдом Трампом о новом десятилетнем соглашении в области безопасности, чтобы продлить военную поддержку со стороны Вашингтона. Действующий меморандум о взаимопомощи между странами рассчитан до 2028 года. По нему Америка должна предоставлять Иерусалиму военную помощь на $38 млрд в 2019-2028 финансовых годах.

Ранее Госдеп одобрил продажу Израилю бронемашин и вертолетов на сумму свыше $5,7 млрд.