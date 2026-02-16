Размер шрифта
Российского подростка будут судить за избиение сверстника из-за вейпа

В Ижевске подростка будут судить за избиение сверстника из-за вейпа
Алексей Майшев/РИА Новости

В Ижевске перед судом предстанет школьник, избивший одноклассника из-за вейпа. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел еще в марте 2025 года. Школьник попросил у своего сверстника вейп, а затем решил похитить его. Злоумышленник с силой ударил одноклассника рукой в лицо, отчего тот упал и ударился головой — агрессор сделал это из-за опасения, что хозяин украденного вейпа попытается вернуть его или обратится за помощью после случившегося.

После этого нападавший скрылся вместе с вейпом. Позже в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ — разбой. В данный момент материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, школьнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее трое российских подростков попали в реанимацию с тяжелой пневмонией из-за вейпов.
 
