В Госдуме предложили сажать сотрудников МЦФ, нелегально помогающих мигрантам

В России необходимо запретить работать с миграционными документами тем людям, которые раньше имели гражданство другой страны и у кого есть родственники за рубежом, чтобы избежать случаев злоупотребления служебным положением. С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Есть прецеденты, что сотрудники МФЦ, используя служебное положение, решают миграционные вопросы для своей семьи в обход общих правил. Это не единичная история, к сожалению, граждане часто жалуются, что в миграционных центрах и в МФЦ можно найти так называемых решальщиков, которые за деньги или по знакомству помогают приезжим быстрее оформить документы или обойти требования закона. Я считаю, что здесь нужны жесткие законодательные меры. Надо ввести дополнительные ограничения для тех, кого принимают на работу в эти учреждения. В первую очередь это касается должностей, связанных с приемом документов, регистрацией иностранных граждан, выдачей разрешений и постановкой на учет. Необходимо проверять кандидатов на наличие родственных связей за границей, которые могут использоваться для оказания давления или для личной выгоды сотрудника. Также следует установить правило: люди, которые раньше имели гражданство другого государства, не должны допускаться к работе с миграционными документами», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что в отношении сотрудников МФЦ, которые в обход системы помогают мигрантам подделывать документы, нужно ввести уголовную ответственность.

«Это не вопрос недоверия к кому-то, а вопрос защиты государственных интересов. Мы должны быть уверены, что человек, который ставит штампы и принимает решения о судьбе иностранца в нашей стране, не имеет двойной лояльности и не будет покрывать своих бывших соотечественников в ущерб российскому закону. Конечно, одними проверками при приеме на работу проблему не решить. Нужен постоянный контроль за действующими сотрудниками, их доходами и расходами. Если человек получает небольшую зарплату в МФЦ, но при этом ездит на дорогой машине, это повод для проверки. Также следует ввести уголовную ответственность для так называемых решальщиков, которые помогают мигрантам оформлять фиктивную регистрацию или подделывать документы. Мы должны создать такие условия, чтобы работать в миграционной сфере было честно и выгодно, а нарушать закон — крайне опасно и накладно. Сейчас готовится пакет поправок в законодательство, и я буду настаивать, чтобы эти предложения были в него включены. Наши граждане должны быть уверены, что миграционные процедуры проходят честно и одинаково для всех, а не по знакомству с сотрудницей МФЦ», — добавил он.

До этого в Госдуме заявили, что все социальные пособия от государства нужно выплачивать мигрантам, получившим гражданство РФ, только после пяти лет проживания в стране.

Ранее стало известно, что в Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами.