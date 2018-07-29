Эрдоган: выдача арестованного в Турции пастора США не обсуждается

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает Daily Sabah.

По его словам, Турция не изменит свою позицию по Брансону, несмотря на угрозу санкций США.

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Он также подчеркнул, что «это все является психологической войной».

Эрдоган отметил, что США из-за своих угроз могут потерять близкого союзника.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили судьбу Брансона.

26 июля стало известно, что США пригрозили Турции новыми санкциями из-за ситуации вокруг Брансона.