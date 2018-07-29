В ФРГ потребовали ограничить срок полномочий канцлера

Глава Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер заявил, что срок полномочий федерального канцлера необходимо ограничить восемью или десятью годами. Об этом сообщает Bild.

По его словам, за время правления канцлера ФРГ Ангелы Меркель образовался «политический застой».

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Он также добавил, что Меркель занимает данный пост с 2005 года.

Линднер подчеркнул, что ограничение срока полномочий канцлера поможет избежать «политического застоя» в будущем.

Ранее СМИ сообщили, что оппозиционная партия ФРГ раскритиковала Меркель за то, что она не предоставила более подробной информации о переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.