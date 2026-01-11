Размер шрифта
Британка годами обманывала женщин в сети, притворяясь мужчиной

Daily Mail: британка 15 лет выдавала себя за мужчину и обманула десятки женщин
Shutterstock

Жительница Великобритании Адель Ренни на протяжении 15 лет выдавала себя за мужчину и обманывала женщин в интернете, жертвами мошенницы могли стать около 100 человек. Об этом сообщил портал Daily Star.

По данным издания, Ренни представлялась доктором Дэвидом Грэмом и активно переписывалась с женщинами, используя приложение для изменения голоса. Некоторые пострадавшие признавались, что влюбились в созданный ею образ. Подозрения у жертв возникали после того, как «врач» неоднократно уклонялся от личных встреч. Женщины объединились в закрытую группу и начали собственное расследование. В результате им удалось выяснить, что под вымышленным именем скрывалась Адель Ренни.

В апреле 2025 года суд отправил Ренни в тюрьму в четвертый раз. Она нарушила запрет на контакты с одной из жертв и написала ей спустя всего 11 дней после освобождения. В сентябре 2024 года женщину приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы, признав виновной по четырем эпизодам, включая преследование. Она уже отбывала наказание за аналогичные преступления в 2017 и 2019 годах.

Одна из пострадавших — бывшая финалистка конкурса «Мисс Шотландия» Эбби Дрейпер — заявила, что участницы группы собирали доказательства, делали скриншоты и проверяли фотографии через поисковые системы, выяснив, что многие профили были украдены из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дрейпер также рассказала, что познакомилась с «доктором Грэмом» в 2014 году, когда ее дедушка попал в больницу с инсультом. Мужчина утверждал, что является лечащим врачом родственника. Со временем женщина заподозрила обман и нашла других пострадавших. Позже выяснилось, что Ренни на самом деле работала медсестрой в той же больнице.

Эксперт по кибербезопасности Рори Иннес подчеркнул, что его больше всего поразила продолжительность обмана. Он добавил, что жертвы вынуждены самостоятельно расследовать такие случаи, что повышает риски для их безопасности.

Мать мошенницы Кристин рассказала, что пережила целую гамму эмоций и призналась, что ей тяжело осознать случившееся, особенно с учетом того, что ее дочь внесли в реестр сексуальных преступников. По ее словам, ситуация крайне сложная и до конца непонятная.

Ранее психолог назвала главные ред-флаги в отношениях.

