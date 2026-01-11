Размер шрифта
В России объяснили, почему США не спешат добывать ресурсы на Украине

Политолог Дудаков: США не смогут заработать на добыче ископаемых на Украине
Alex Wong/Getty Images

Соединенным Штатам не удастся заработать на добыче природных ресурсов Украины, поэтому Вашингтон не торопится вкладывать инвестиции в республику. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог Малек Дудаков.

По его словам, США могут начать добывать ресурсы, однако объемы будут небольшими и заработать «существенные деньги» вряд ли удастся. Вашингтон понимает это, поэтому «не торопится заходить туда с инвестициями», считает политолог.

Дудаков также напомнил, что если ситуация вновь «выйдет из-под контроля», то вложенные средства придется «списывать». Риски от вложений в экономику Украины очень велики и маловероятно, что частные инвесторы пойдут на это, подытожил он.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа, редкоземов и других ресурсов.

Ранее Захарова заявила, что Украина вернет долг ЕС «натурой».

