Глава МИД Украины призвал мир «усилить давление» на Иран

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х призвал мировое сообщество усилить давление на Иран на фоне протестов в республике и поддержки Тегераном России.

«Иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, включая доступ к информации и свободу собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха, жизни в свободе, безопасности и благополучии», — написал Сибига.

Он указал, что Украина, как страна, преодолевшая «тоталитарный и авторитарный режим», превыше всего ценит гражданские права. Министр призвал международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на Иран за «агрессию против собственного народа» и поддержку России.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее американский генерал призвал власти Ирана серьезно отнестись к угрозам Трампа.