Новости. Общество

Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Красноярске

Вылетевший из Красноярска в Сочи самолет, вернулся обратно
Самолет, вылетевший из Красноярска в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

«Посадка произведена в штатном режиме в Международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. На борту самолета находилось свыше 160 пассажиров», — уточнили в прокуратуре.

Уточняется, что в настоящий момент «судно временно отстранено от эксплуатации», прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В конце декабря самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, послал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По информации журналистов, причиной экстренного приземления стала неисправность носовой стойки самолета. В 11:56 по московскому времени Boeing 737 успешно приземлился в столичном аэропорту, никто не пострадал.

Ранее Самолет из Египта совершил аварийную посадку в московском аэропорту.

