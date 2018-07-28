Совфед поддержал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

В Совете Федерации одобрили закон, согласно которому 19 апреля становится Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, передает РИА «Новости».

Согласно авторам законопроекта, в названии памятного дня отражены подлинные геополитические события, которые побудили императрицу Екатерину II 19 (8 по старому стилю) апреля 1783 года подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

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Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла этот закон в окончательном чтении.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.