Пушков высмеял информацию о чипе в подаренном Путиным Трампу мяче

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на информацию о том, что в подаренном Владимиром Путиным Дональду Трампу мяче был чип. Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков иронично отметил, что в футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Грэм, а невинный чип от производителя.

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«Более того: о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего», — написал он.

Ранее сообщалось, что футбольный мяч чемпионата мира 2018 года в России, который президент страны Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу на пресс-конференции в Хельсинки, оснащен чипом.

По информации Bloomberg, встроенное в снаряд устройство обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около десяти сантиметров.