Оппозиция ФРГ осудила Меркель из-за переговоров с Лавровым и Герасимовым

Оппозиционная партия ФРГ раскритиковала канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она не предоставила более подробной информации о переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во встрече в Берлине 24 июля также присутствовал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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Пресс-секретарь Меркель сообщила, что переговоры сосредоточены на вопросах по теме Сирии, ситуации на Ближнем Востоке и конфликте на Украине. Она не сообщила других подробностей, отмечает агентство.

Депутат «Партии зеленых» Омид Нурипур заявил немецкому изданию Bild, что «трудно поверить» в то, что Германия без препятствий допустила визит в страну Герасимова, в отношении которого наложены санкции и запрет на въезд на территорию Европейского Союза (ЕС).

Немецкий оппозиционный политик подверг критике правительство Меркель за то, что оно также не предоставило подробностей о причине и сути неожиданных переговоров с российской стороной. Он также сказал, что его партия теперь будет «заниматься этим вопросом в парламенте».

Ранее в ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России.