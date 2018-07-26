Захарова усомнилась в «судьбоносности» Крымской декларации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий после того, как американский Госдеп опубликовал Крымскую декларацию, в которой США не признают полуостров частью российской территории. Об этом Захарова написала на своей странице в фейсбуке.

Захарова обратила внимание на поведение американской стороны в ситуации с ядерным соглашением по Ирану и Парижским соглашением по климату, раньше считавшимися официальной политикой США. По словам Захаровой, бывший американский президент Барак Обама принял соответствующие решения, а нынешний глава государства Дональд Трамп «перерешил».

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«Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.