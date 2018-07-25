СМИ нашли противоречия в описании разговора Лаврова и Помпео

Вопрос по делу о задержанной в США россиянки Марии Бутиной не упоминался во время телефонного разговора между главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и Госсекретарем США Майком Помпео, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на описание разговора со стороны Госдепартамента.

Согласно американской версии описания телефонного разговора между Помпео и Лавровым, в нем не упоминалось дело Бутиной, несмотря на то, что Москва заявляла о том, что поднимала этот вопрос.

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В описании Госдепартамента говорится, что во время телефонного звонка упоминался «широкий круг вопросов», включая Сирию, борьбу с терроризмом, отношения в сфере бизнеса между американскими и российскими партнерами, а также «дипломатический доступ».

Между тем, МИД России заявил, что Лавров в разговоре с Помпео «подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость её скорейшего освобождения».

Разговор состоялся 21 июля по инициативе американской стороны.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты могут посетить задержанную в США Марию Бутину.