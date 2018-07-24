Джулиани назвал условие для участия Трампа в допросе по «российскому делу»

Адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал условие, при котором президент США Дональд Трамп встретится со специальным прокурором США Робертом Мюллером, который занимается расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Джулиани уведомил Мюллера об условиях встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам адвоката президента США, Трамп придет на допрос, если Мюллер ограничится вопросами о том, был ли сговор между штабом Трампа с Россией на выборах президента в 2016 году.

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Джулиани добавил, что встреча состоится в том случае, если вопросы о воспрепятствовании осуществлению правосудия будут полностью исключены.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что он готов встретиться с Мюллером, чтобы помочь его расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы США 2016 года. Помимо этого, Трамп отрицает факт сговора с российским правительством в рамках избирательного процесса в США. Тем не менее, сам Джулиани не раз ставил под сомнение вопрос участия Трампа в допросе со спецпрокурором Робертом Мюллером. Трамп неоднократно выступал против расследования Мюллера, которое называл «охотой на ведьм» и «мистификацией».

Bloomberg отмечает, что Мюллер пока не ответил на предложение Джулиани.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс в США.