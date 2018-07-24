Запись разговора Трампа и его адвоката о выплате порноактрисе передана стороне обвинения

У бывшего адвоката американского президента Дональда Трампа Майкла Коэна было изъято 12 аудиозаписей и направлено федеральным прокурорам. Об этом сообщает The Associated Press.

Как уточняется, данные аудиофайлы были среди материалов, которые изъяли у Коэна в связи с уголовным расследованием в отношении его длительности в качестве юриста.

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По словам нынешнего адвоката президента США Рудольфа Джулиани, запись разговора Трампа и Коэна о порноактрисе доказывает, что американский лидер не сделал ничего предосудительного.

«Сделка, о которой Майкл говорит на аудиозаписи, не состоялась, но важно следующее: если бы это произошло, президент сказал, что это нужно было бы сделать правильно, и это должно было быть сделано путем выписывания чека», — подчеркнул Джулиани.

При этом адвокат Коэна Ленни Дэвис отметил, что записи не представляют угрозы и для его подзащитного.

Ранее сообщалось, что Коэн вел тайную запись разговора с Трампом за два месяца до президентских выборов, в котором обсуждалась оплата модели Playboy, заявившей о связи с Трампом.