Нетаньяху заявил Лаврову о важности связей с Россией

Премьер-министр Изариля Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым заявил, что странам необходимо сохранять близкие отношения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Связи между нами чрезвычайно важны, и они осуществляются… посредством прямых встреч между мной и президентом [России Владимиром] Путиным и нашими командами», — сказал Нетаньяху.

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Отмечается, что встреча между представителями стран длилась более двух часов. Основной темой для обсуждения стала ситуация в Сирии. В данный момент детали переговоров неизвестны.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали темы визита Лаврова в Израиль.