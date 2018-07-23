СМИ: в палате представителей США посоветовали советникам Трампа задуматься об увольнении

Председатель надзорного комитета палаты представителей США республиканец Трей Гауди cчитает, что некоторым членам администрации президента США Дональда Трампа, возможно, необходимо подумать об увольнении, если Трамп продолжит игнорировать их советы по твердому противостоянию России, передает издание Politico.

«Президент либо должен полагаться на людей, которых он выбрал, чтобы консультировать его, либо эти советники должны сделать переоценку, могут ли они служить этой администрации. Но разобщение не может продолжаться», — сказал Гауди.

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Politico напоминает, что напряженная ситуация сложилась после того, как вернувшийся после саммита в Хельсинки Трамп подвергся критике в США.

Республиканец также раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о приглашении президента России Владимира Путина в Вашингтон.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР следило за ездившим в Россию советником Трампа.