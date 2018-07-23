Трамп обвинил Обаму во лжи

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника на посту Барака Обаму, обвинив его во лжи. Об этом Трамп написал в твиттере.

Действующий президент США обратил внимание на то, что Обама знал о «вмешательстве» России в президентские выборы в США 2016 года.

Реклама

«Почему он ничего не сделал с этим? Почему не сказал нашему [предвыборному] штабу? Потому что все это одна большая ложь, и он думал, что жуликоватая Хиллари (Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США и соперница Трампа на выборах — «Газета.Ru») должна была выиграть!» — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп назвал Обаму «полным простофилей» в вопросах, касающихся отношений с Россией.