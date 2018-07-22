Эксперт назвал причину эвакуации «Белых касок» из Сирии

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев заявил RT, что министерство иностранных дел Израиля приняло решение об эвакуации из Сирии членов организации «Белые каски» в связи с выполнением поставленных перед ними задач.

«Это говорит о том, что, наверное, «Белые каски» выполнили свою задачу и их можно из САР убирать. Почему именно Израиль? Это страна, которая финансово и политически поддерживается крупным капиталом Запада. Кроме того, территориальная близость. Понятно, что израильская разведка контролирует достаточно обширную территорию Сирии и ей проще осуществить вывод членов этой организации», — сказал Гусев.

Он отметил, что власти Израиля действуют в этом вопросе «по настоянию Вашингтона, потому что «Белые каски» на 100% финансировались странами Запада во главе с США».