Посол США в России отказался увольняться

Посол США Джон Хантсман ответил на статью, опубликованную в The Salt Lake Tribune, автор которой призвал его уйти в отставку после саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

В частности, он пригласил автора статьи посетить Москву, где тот сможет познакомиться с «сотнями коллег», которые занимаются «стабилизацией самых опасных отношений в мире» и ищут пути для разрешения конфликтов на Украине и в Сирии.

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«Я провел ненаучный опрос среди моих коллег, к которым вы обращаетесь, о том, стоит ли мне уволиться. Их смех сказал мне все, что мне было нужно узнать», — заключил Хантсман.

В начале статьи редакция издания отмечает, что посол Хантсман является братом владельца и издателя The Salt Lake Tribune.

Ранее Хантсман сообщил, что ФБР будет работать над запросом о выдаче 12 россиян.