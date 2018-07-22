NYT: ФБР следило за ездившим в Россию советником Трампа

Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за бывшим советником президента США Дональда Трампа Картером Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы.

По данным издания, ФБР считало Пейджа «объектом вербовки» России.

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Как отмечается, по мнению ведомства, Пейдж якобы вступил в сговор с Россией и установил «отношения с российскими должностными лицами».

Ранее сообщалось, что Картер Пейдж выступил перед комитетом по разведке США по делу о «российском вмешательстве».

Он подтвердил, что встречался с чиновниками России в ходе визита в Москву в 2016 году.