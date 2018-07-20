Постпред России при ЕС связал высылку российских дипломатов из Греции с «внешним импульсом»

Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что высылка дипломатов России из Греции является «грубой провокацией», которую, скорее всего, инициировала не греческая сторона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Чижова, решение о высылке российских дипломатов сложно объяснить критериями здравого смысла и логики.

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«…речь идет о довольно грубой провокации. Настолько грубой, что предположить, что ее авторами были исключительно греки, мне довольно сложно», — заявил Чижов.

Он добавил, что в данной ситуации речь идет о «внешнем импульсе», который, по его мнению, имел место при согласовании «юридически сомнительной сделки» по названию Македонии.

Ранее в российском МИДе сообщили, что вызвали посла Греции и выразили ему протест в связи с антироссийскими заявлениями, сделанными Афинами из-за высылки с территории страны дипломатов из России.