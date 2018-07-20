CBS: возможная встреча Трампа и Путина перед выборами в США посылает смешанный сигнал

Усилия Белого дома по организации визита президента России Владимира Путина в Вашингтон в сентябре или октябре, посылают смешанный сигнал после того, как администрация президента США Дональда Трампа пытается взять под контроль тот ущерб, который понес Трамп после возвращения с саммита двух лидеров в Хельсинки, отмечает телеканал CBS News.

Между тем, телеканал поясняет, что встреча Трампа и Путина в США осложнит проблему вокруг промежуточных выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах осенью. Тем более, что американская разведка уже бьет тревогу о возможном вмешательстве России в предвыборную гонку.

Реклама

Визит российской стороны — если это произойдет — состоится как раз перед промежуточными выборами, поясняет CBS News.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что накануне президентских выборов в США эксперты социальной сети «засекли» действия группы хакеров, которые пытались взломать учетные записи сотрудников национальных комитетов партий страны.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.