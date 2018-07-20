Трамп рассказал, что может поссорить его с Путиным

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что он готов стать «худшим врагом» президента России Владимира Путина, если отношения между двумя странами «не будут работать», передает CNBC News.

Трамп подчеркнул, что это произойдет в том случае, если наладить отношения «не получится», а переговоры между двумя лидерами «перестанут работать».

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При этом, американский глава государства отметил, что считает позитивной способность «уживаться» с Путиным и Россией.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп планировал в ходе саммита с Путиным создать канал для диалога и достиг поставленной цели.