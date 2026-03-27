Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Потеряно 50% ткани: хирург из Петербурга изуродовал пациентку во время коррекции груди

Петербурженка столкнулась с тяжелыми осложнениями после пластической операции в частной клинике. Об этом женщина рассказала 78.ru.

Перед процедурой Ойдыной Мамедова консультировалась с несколькими врачами и выбрала хирурга по рекомендации подруги. Изначально она планировала эстетическую коррекцию груди без замены имплантатов и подтяжку лица.

Вместо заявленных двух часов операция длилась пять, а после вмешательства Мамедова стала жаловаться на сильные боли, температуру и озноб. По ее словам, хирург лишь советовал промывать раны хозяйственным мылом, но они не заживали.

У пациентки началось нагноение с образованием свищей и рубцов. Она обратилась к другому врачу и узнала, что во время операции были использованы нерассасывающиеся нити. Реабилитация длилась восемь месяцев и обошлась пострадавшей в более чем 500 тыс. рублей, включая услуги психолога.

«Куча рубцов там было, и свищи были очень страшные, которые нужно было лечить… Потеряно 50% ткани на одной груди», — говорит Ойдыной.

По данным издания, хирург, допустивший ошибку, предложил петербурженке бесплатную коррекцию и собрал консилиум. Однако женщина обратилась в суд.

Ранее несколько пациенток пожаловались на осложнения после операции у московского хирурга.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!