Потеряно 50% ткани: хирург из Петербурга изуродовал пациентку во время коррекции груди

Петербурженка столкнулась с тяжелыми осложнениями после пластической операции в частной клинике. Об этом женщина рассказала 78.ru.

Перед процедурой Ойдыной Мамедова консультировалась с несколькими врачами и выбрала хирурга по рекомендации подруги. Изначально она планировала эстетическую коррекцию груди без замены имплантатов и подтяжку лица.

Вместо заявленных двух часов операция длилась пять, а после вмешательства Мамедова стала жаловаться на сильные боли, температуру и озноб. По ее словам, хирург лишь советовал промывать раны хозяйственным мылом, но они не заживали.

У пациентки началось нагноение с образованием свищей и рубцов. Она обратилась к другому врачу и узнала, что во время операции были использованы нерассасывающиеся нити. Реабилитация длилась восемь месяцев и обошлась пострадавшей в более чем 500 тыс. рублей, включая услуги психолога.

«Куча рубцов там было, и свищи были очень страшные, которые нужно было лечить… Потеряно 50% ткани на одной груди», — говорит Ойдыной.

По данным издания, хирург, допустивший ошибку, предложил петербурженке бесплатную коррекцию и собрал консилиум. Однако женщина обратилась в суд.

