Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, по какому делу задержали высокопоставленных чиновников Сочи

ТАСС: задержанные чиновники мэрии Сочи проходят по делу о взятке на 12 млн рублей
Администрация города Сочи

Задержанные в Сочи трое чиновников администрации стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 291.1 УК РФ, а сумма взятки составляет 11 млн 750 тыс. рублей.

Утром 27 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали трех чиновников администрации, среди них — вице-мэр города.

Как уточнил ТАСС, в рамках проверки на причастность к противоправным действиям задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

До этого прокуратура подала в суд иск с требованием о возврате в казну имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и связанных с ним лиц. Чиновник был заподозрен в незаконном обогащении на сумму около 1 млрд рублей и уже арестован по делу о мошенничестве.

Ранее экс-главу минстроя Дагестана арестовали по делу о получении взятки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!