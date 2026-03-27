Стало известно, по какому делу задержали высокопоставленных чиновников Сочи

ТАСС: задержанные чиновники мэрии Сочи проходят по делу о взятке на 12 млн рублей

Задержанные в Сочи трое чиновников администрации стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 291.1 УК РФ, а сумма взятки составляет 11 млн 750 тыс. рублей.

Утром 27 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали трех чиновников администрации, среди них — вице-мэр города.

Как уточнил ТАСС, в рамках проверки на причастность к противоправным действиям задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

До этого прокуратура подала в суд иск с требованием о возврате в казну имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и связанных с ним лиц. Чиновник был заподозрен в незаконном обогащении на сумму около 1 млрд рублей и уже арестован по делу о мошенничестве.

Ранее экс-главу минстроя Дагестана арестовали по делу о получении взятки.