Полиция Словакии начала проверку Фицо. Оппозиция недовольна отменой поставок электроэнергии Украине

По словам главы оппозиционной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислава Грёлинга, заявление против премьера было подано около месяца назад. Инициатива, уточнил политик, получила поддержку более 13 тыс. граждан Венгрии.
«Полиция начала расследование в отношении Фицо», — написал Грёлинг в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 26 марта.
Обращение, по его словам, прошло через Генеральную прокуратуру, затем было передано в региональную прокуратуру и далее в полицию.
Оппозиция утверждает, что действия премьера могут содержать признаки государственной измены, злоупотребления полномочиями и других преступлений.
«Я убежден, что Роберт Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений», — заявил Грёлинг.
При этом об уголовном деле не сообщается.
Решение о поставках электроэнергии
Поводом для обращения стало решение правительства Венгрии прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине. В феврале Роберт Фицо объявил, что Словакия больше не будет осуществлять такую помощь.
По словам Фицо, причиной стало прекращение поставок нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины.
«Мы не можем поставлять электроэнергию Украине, если сама Словакия сталкивается с рисками в сфере энергоснабжения. Приоритетом является обеспечение Словакии энергией», — заявлял премьер.
Фицо говорил, что Братислава готова продолжать гуманитарную поддержку Украины, однако пересматривает формат помощи в энергетической сфере.
Ситуация с поставками нефти
27 января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии, сославшись на повреждения инфраструктуры в результате боевых действий.
Позже власти Словакии заявили, что трубопровод уже технически исправен и дальнейшее прекращение поставок нефти связано не с техническими причинами, а с политикой: якобы Киев наказывает Братиславу за пророссийскую позицию.
На этом фоне Словакия и Венгрия заблокировали военный кредит Евросоюза Украине в размере €90 млрд.