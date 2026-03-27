Полиция Словакии начала проверку Фицо. Оппозиция недовольна отменой поставок электроэнергии Украине

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо после решения правительства прекратить поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Бранислав Грёлинг. Братислава прекратила поставки Киеву после остановки нефтепровода «Дружба», который проходит по территории Украины.

По словам главы оппозиционной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислава Грёлинга, заявление против премьера было подано около месяца назад. Инициатива, уточнил политик, получила поддержку более 13 тыс. граждан Венгрии.

«Полиция начала расследование в отношении Фицо», — написал Грёлинг в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 26 марта.

Обращение, по его словам, прошло через Генеральную прокуратуру, затем было передано в региональную прокуратуру и далее в полицию.

Оппозиция утверждает, что действия премьера могут содержать признаки государственной измены, злоупотребления полномочиями и других преступлений.

«Я убежден, что Роберт Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений», — заявил Грёлинг.

При этом об уголовном деле не сообщается.

Решение о поставках электроэнергии

Поводом для обращения стало решение правительства Венгрии прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине. В феврале Роберт Фицо объявил, что Словакия больше не будет осуществлять такую помощь.

По словам Фицо, причиной стало прекращение поставок нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины.

«Мы не можем поставлять электроэнергию Украине, если сама Словакия сталкивается с рисками в сфере энергоснабжения. Приоритетом является обеспечение Словакии энергией», — заявлял премьер.

Фицо говорил, что Братислава готова продолжать гуманитарную поддержку Украины, однако пересматривает формат помощи в энергетической сфере.

Ситуация с поставками нефти

27 января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии, сославшись на повреждения инфраструктуры в результате боевых действий.

Позже власти Словакии заявили, что трубопровод уже технически исправен и дальнейшее прекращение поставок нефти связано не с техническими причинами, а с политикой: якобы Киев наказывает Братиславу за пророссийскую позицию .

На этом фоне Словакия и Венгрия заблокировали военный кредит Евросоюза Украине в размере €90 млрд.