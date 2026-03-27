Россиян предупредили о более жесткой конкуренции за рабочие места

Российские работодатели приходят к выводу, что ряд позиций можно не замещать новыми людьми: задачи успешно перераспределяются между оставшимися сотрудниками или автоматизируются с помощью ИИ. Об этом «Газете.Ru» рассказали департамент организационного развития Роскачества.

«Поиск замены обходится дороже и занимает больше времени, чем обучение и погружение уже включенного в корпоративную культуру сотрудника. Для работников это означает более жесткую конкуренцию за рабочие места, особенно в массовых профессиях: маркетинге, SMM, административном персонале. В этих сегментах рынок действительно разворачивается в сторону работодателя, и этот процесс будет устойчивым и заметным. Однако в дефицитных отраслях (строительстве, инженерии, рабочих специальностях) картина все же иная. Там людей по-прежнему не хватает, и эти специалисты сохраняют свои востребованные позиции на рынке труда», — отметили в департаменте.

Там уточнили, что тотального снижения числа вакансий не произойдет, но структура спроса изменится: компании будут нанимать точечно только тех, кто имеет уникальные компетенции или является перспективным специалистом.

Ранее сообщалось, что смена работы в России стала рискованным решением.