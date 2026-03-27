Иран запретил национальным спортивным сборным выезжать в «недружественные страны»

Reuters

Власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны», передает Reuters.

«Присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными, запрещено до дальнейшего уведомления», — заявили в министерстве спорта страны.

Летом 2026 года сборная Ирана должна сыграть на чемпионате мира по футболу, который состоится в США, Канаде и Мексике. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее в Нидерландах призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу в США.

 
