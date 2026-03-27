Половина россиян допускают существование домового

Большинство россиян допускают существование добрых божеств, оберегающих человека. Об этом свидетельствуют данные опроса о вере в сверхъестественное, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, две трети россиян верят в высшие силы или святых, оберегающих от опасности, в пути или бою, более половины — в духов и божеств, покровительствующих военным. Каждый второй допускает существование домового. Вера в славянских персонажей слабее: каждый третий допускает леших, каждый пятый — русалок. В общественном сознании они воспринимаются как сказочные архетипы, а не реальные силы.

Почти половина населения признает экстрасенсорные способности, например, предвидение. Вера сильнее у пожилых, но уровень вовлеченности стабильно высок во всех возрастных группах. Также установлено, что православные чаще верят в мистику — 90% имели опыт обращения хотя бы к одной мистической практике или верят в конкретное мифическое существо.

Шесть из десяти опрошенных посещали целебные источники, половина проверяла гороскопы или консультировалась с астрологами, треть прибегала к гаданию, а каждый четвертый носит обереги и амулеты для защиты от духов.

