На Крымском мосту перекрыли проезд для авто

На Крымском мосту временно перекрыли движение для транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Причина перекрытия не называется. Публикация об ограничении движения появилась в 10:51 (мск).

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

В 5:08 (мск) в Telegram-канале также появилась информация о перекрытии. Мост был закрыт для транспорта более пяти часов, потом движение возобновили.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

