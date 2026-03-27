Нотариус рассказал, как правильно заверить переписки в мессенджерах для суда

Переписки в мессенджерах и социальных сетях могут стать главными доказательствами в судебных разбирательствах, поэтому крайне важно вовремя заверить эти материалы. Об этом газете «Известия» рассказал нотариус города Москвы, эксперт по работе с корпоративными юристами и инвесторами Ярослав Гафуров.

Специалист напомнил, что, согласно российскому процессуальному законодательству, электронная переписка быть использована в качестве доказательства в суде, поскольку она позволяет установить содержание договоренностей и участников общения. Однако признать такие материалы доказательствами можно лишь в том случае, если подтвержден источник информации, способ ее получения и сохранение содержания. Сделать это получится только с помощью нотариального протокола.

По словам эксперта, в таком случае крайне важно вовремя обратиться к нотариусу. Если же переписка будет удалена или изменена, зафиксировать ее юридически не получится. При этом для составление протокола нужно предоставить разговор полностью, чтобы контекст был ясен.

Нотариус посоветовал вести любые деловые переписки максимально идентифицируемо. Рекомендуется указывать имена, контакты и другую информацию сторон. При обсуждении сделок с покупкой недвижимости важно указывать условия, в числе которых цена, сроки и подрядчики расчетов. Перед заверением специалист изучит диалог с устройства или с помощью доступа к аккаунту, зафиксирует адреса страниц, номера телефонов, а также необходимые даты и время сообщений. После этого нотариус составит протокол осмотра доказательств.

Руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко до этого говорил, что наказать за оскорбления в интернете помогут скриншоты переписки, заверение страниц нотариусом и подача заявления в суд. Он напомнил, что за оскорбления и клевету в Сети предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что россиян могут уволить за первоапрельскую шутку в рабочем чате.