Галузин: РФ готова нормализовать отношения с Грузией при наличии у нее желания

Москва готова нормализовать отношения с Тбилиси при условии, что грузинские власти также стремятся к этому. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишет газета «Известия».

«Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия», — рассказал дипломат.

По его словам, сейчас все зависит от позиции Тбилиси. Замминистра подчеркнул, что именно Грузия в 2008 году разорвала отношения с РФ. Тогда президентом республики был Михаил Саакашвили.

5 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проявлением двойных стандартов планы западных лидеров вступить в прямой диалог с РФ. Все из-за того, что зарубежные партнеры продолжают требовать от Тбилиси ввести санкции в отношении Москвы.

Позднее министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили объяснила, что республика не вводит санкции против РФ, так как в первую очередь они навредят ей самой. При этом на Москву эти рестрикции не окажут воздействия, добавила дипломат.

