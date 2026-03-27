В Ульяновске задержали мужчину за сбор данных о военном предприятии

В Ульяновске задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным службы, молодой человек действовал по заданию сотрудника Службы безопасности Украины и собирал, а затем передавал сведения о предприятии, которое производит беспилотные летательные аппараты для Министерства обороны. В ФСБ отметили, что эти БПЛА активно используются в ходе специальной военной операции на территории Украины.

До этого в России осудили еще одного мужчину, передававшего Киеву данные об объектах Минобороны РФ. Следствие установило, что он держал связь с украинскими кураторами через Telegram.

Во время переписки он согласился на сотрудничество, направленное против безопасности России. Уголовное дело было возбуждено по статье о государственной измене. Суд признал мужчину виновным и назначил 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что житель Крыма предстанет перед судом за государственную измену.

 
