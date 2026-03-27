Большинство опрошенных в России доверяют Путину

ФОМ: Путину доверяют 76% россиян
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 76% россиян, столько же опрошенных россиян положительно оценили работу главы государства. Такие результаты опроса опубликован на сайте Фонда «Общественное мнение».

Как отмечается в сообщении, свое недоверие главе государства высказали 13% респондентов, а 10% считают, что он плохо работает на своем посту.

Кроме того, в ходе опроса был задан вопрос о работе правительства. Почти половина респондентов — 49% — считают положительной работу кабмина,а 29% россиян относятся к ней с неодобрением. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 54% человек, а негативно о ней высказались 13%.

Также участников опроса попросили ответить на вопрос, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то за кого бы они проголосовали. 41% отдал бы свой голос за партию «Единая Россия», 10% получила бы партия ЛДПР, у КПРФ было бы 8% голосов, за «Новых людей» свои голоса отдали бы 5% респондентов, а за «Справедливую Россию» — 4%.

Опрос проводился с 20 по 22 марта среди 1,5 тыс. совершеннолетних россиян старше 18 лет из 97 населенных пунктов.

Ранее россияне в опросе ответили, считают ли свою страну свободной.

 
