В Праге ищут преступника, забросавшего «Русский дом» коктейлями Молотова

iDNES: полиция разыскивает преступника, напавшего на «Русский дом» в Праге
Полиция Праги разыскивает преступника, который вечером 26 марта бросил в здание «Русского дома» несколько бутылок с воспламеняющейся смесью. Об этом сообщает чешский новостной портал iDNES.cz.

«Со вчерашнего вечера (четверга) мы занимаемся расследованием нападения, в ходе которого кто-то бросил несколько коктейлей Молотова в «Русский дом» на улице На Заторце, Прага 6», — рассказали в полиции.

До этого руководителя учреждения Игорь Гиренко рассказал, что в Русский дом было брошено шесть коктейлей Молотова. Половина из них не взорвались, что руководитель учреждения назвал счастливым стечением обстоятельств.

Российский центр науки и культуры (РСВК) в пражском районе Дейвице, известный как «Русский дом», находится в ведении российского государственного агентства «Россотрудничество» с 1971 года. Чехия не признает дипломатический статус здания, в котором расположен центр.

Ранее Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане.

 
